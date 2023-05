BR24live 14 Uhr: Neue regionale Einkaufsmodelle in Franken

Rund 1.400 Menschen leben in Weiltingen im Landkreis Ansbach. Wenn sie spontan nochmal zum Supermarkt müssen, dann geht das fast nur mit dem Auto. Denn: Der nächste Supermarkt ist rund sechs Kilometer entfernt. Gerade für ältere Menschen ist das eine Herausforderung. Auch Anna und Johannes Pfanz kennen das Problem, denn sie betreiben in der Gegend mehrere Bäckereifilialen.

Bäcker-Ehepaar öffnet neues Ladenkonzept

"Bei uns im Ort gibt es seit sechs Jahren keine Nahversorgung mehr, außer Bäcker und Metzger. Wir haben schon verschiedene Möglichkeiten überlegt, aber es war nie das passende dabei, bis wir an das Konzept von Tante-M gekommen sind", sagt Anna Pfanz.

Und genau damit wollen sie nun Abhilfe schaffen und eröffnen am Freitag in Weiltingen den ersten Tante-M-Laden – einen Supermarkt, in dem man 365 Tage im Jahr einkaufen kann. Der Laden kommt ohne Personal aus, lediglich zum Nachfüllen der Ware muss jemand anrücken.

Käse und Wurst jederzeit auf Knopfdruck

Rund 70 Kilometer weiter nördlich in Bad Windsheim startet am Freitag ein weiteres neues Modell: In der "Speisekammer Franken", die im Ortsteil Külsheim steht, können Kundinnen und Kunden rund um die Uhr frische Eier, Fleischwaren, Käse und Wein aus der Region bekommen. In dem kleinen Häuschen stehen mehrere Verkaufsautomaten, die mit den Produkten befüllt sind. Gezahlt werden kann bar oder mit Karte.

Seit zwei Wochen läuft die Probephase, um technische Fehler noch auszubügeln. Aber Martin Birngruber, der die Speisekammer ins Leben gerufen hat, ist zuversichtlich: "Wir haben schon sehr viel begeisterte Kundschaft und ich bin froh, dass es nun endlich losgehen kann."