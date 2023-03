Artikel mit Video-Inhalten

> BR24 Retro: Therese Giehse – ein bayerisches Original

Die in München geborene jüdische Schauspielerin Therese Giehse spielte am Theater die erste Mutter Courage. Vielen bleibt sie aber auch als Tscharlies Oma aus den "Münchner Geschichten" in Erinnerung. Heute wäre sie 125 Jahre alt geworden.