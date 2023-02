Artikel mit Video-Inhalten

BR24 Retro: Lehrermangel 1962

Ein Mangel an Lehrkräften führt in Bayern Anfang der 1960er Jahre teils zu drastischen Maßnahmen. So gibt es an einigen Schulen Schichtunterricht und es kommt sogar vor, dass sich die Schülerinnen und Schüler in den Pausen nicht frei bewegen dürfen.