Artikel mit Video-Inhalten

> BR24 Retro: Günstiges Bier dank Hausbrauprivileg

BR24 Retro: Günstiges Bier dank Hausbrauprivileg

Uralte Braurechte bescheren 24 Bauern in Medlitz bei Bamberg günstiges Bier. In der Dorfbrauerei wird der Gerstensaft gebraut, in Fässer gefüllt und stolz mit Traktoren nach Hause gefahren.