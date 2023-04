Artikel mit Video-Inhalten

> BR24 Retro: Binden der Palmbuschen 1979

Was in den Palmbuschen kommt, ist je nach Region in Bayern unterschiedlich. In Litzldorf im Landkreis Rosenheim ist er im Jahr 1979 ganz schlicht gehalten, anderswo wird er noch mit grünen Zweigen, Früchten und bunten Bändern verziert.