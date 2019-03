Bevölkerungsprognose: Region München wird voller und jünger

Verkehr: Wie kann der Großraum München entlastet werden?

MVV-Geschäftsführer Martin Rosenbusch forderte am Dienstag bei der Sitzung des Regionalen Planungsverbandes München, in der es um die strategische Ausrichtung des MVV und der Bevölkerungsprognose für Bayern und die Region München ging, den Großraum München vom Verkehr zu entlasten und die Mobilität in der gesamten Region sicherzustellen. Der gesamte Ballungsraum sei mobil, Arbeitnehmer pendelten täglich von mehr als 50 Kilometern in die Metropolregion München.

"Der Stau beginnt de facto schon in den Kreisstädten." Dr. Bernd Rosenbusch, MVV Geschäftsführer

Besonders an den Grenzen zum MVV-Gebiet leiden die Gemeinden unter dem Autoverkehr. Die Verkehrsentlastung beginne schon im Außenraum der Region, dort gebe es allerdings noch keine ausreichenden Mobilitätsangebote.

Ziel: Ein Verkehrsverbund, ein Tarif

Abhilfe könne demnach nur ein Mobilitätsverbund der Region München bringen. Hier werden die noch verbundfreien Gebiete besser an die Nahverkehrsangebote der Stadt München angeschlossen, zum Beispiel durch Schienen- und Tarifintegration, abgestimmte Fahrpläne und eine gemeinsame Plattform.

Gespräche mit den umliegenden Landkreisen fänden bereits statt, wie etwa mit dem Landkreis Landsberg am Lech, Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach. Ebenfalls stehe der MVV in Sachen Verkehrsverbund im intensiven Kontakt mit dem bayerischen Staatsministerium.

Münchner CSU will E-Scooter einführen

Gerade in München setzt die CSU übrigens außerdem auf mehr Mobilität und Flexibilität durch E-Scooter. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will hier eine neue Verordnung auf den Weg bringen. Die CSU im Münchner Rathaus fordert, dass die Landeshauptstadt Vorreiter bei E-Rollern wird.