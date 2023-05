Besonderes Musical: 72 Kinder spielen in Röttingen Tabaluga

Nicht mehr lange bis zur Aufführung: Hinter der Bühne der Burg Brattenstein in Röttingen im Landkreis Würzburg geht es hektisch und aufgeregt zu. Nicht nur die Darsteller und Darstellerinnen der Ameisen wuseln wild durcheinander. Insgesamt 72 Kinder und auch einige Eltern und Lehrerinnen sind hinter der Freilichtbühne unterwegs. Mittendrin: Regisseurin Frederike Faust. Sie versucht mit ihrem Team alle Kinder so zu koordinieren, dass später alle pünktlich zur Aufführung von "Tabaluga – Es lebe die Freundschaft" geschminkt in ihren Kostümen stecken werden. Die Idee zu dem Musical stammt unter anderem von Rocksänger Peter Maffay und Kinderliedermacher Rolf Zuckowski.

13-Jährige spielt Drachen Tabaluga

Gerade schlüpft die 13-jährige Julia in ihr Tabaluga-Kostüm inklusive gelber Gummistiefel, während Julius daneben als Darsteller des Schneemanns Arktos weiß geschminkt wird. Das schlimmste, was während der Vorstellung passieren könnte? "Dass ich vielleicht mal meinen Text vergesse. Aber das ist nicht so schlimm, dann spielen wir einfach weiter. Oder dass ich hinfalle", lacht Julia. Auch der 15-jährige Julius schlüpft in sein wuchtiges Schneemann-Kostüm mit langer Karotten-Nase. Noch hält sich seine Aufregung in Grenzen, sagt er. "Das wird später wahrscheinlich noch schlimmer."

72 Kinder für Musical gemeinsam auf der Bühne

Frederike Faust ist als Leiterin des Jungen Theaters der Frankenfestspiele in Röttingen sehr erfahren. Ein so großes Projekt mit so vielen Kindern – das war aber auch für sie eine Herausforderung. "72 Kinder zu organisieren ist total verrückt. Das hat mich um meinen Verstand gebracht", erzählt sie. Von der Realschule Ochsenfurt und von Gymnasien in Weikersheim und Bad Mergentheim kommen die meisten Schülerinnen und Schüler. Insgesamt waren sogar zwölf verschiedene Schulen beteiligt und die Proben dadurch entsprechend aufwendig zu organisieren. Und auch die Abläufe bei dem Stück selbst sind kompliziert: "72 Kinder auf der Bühne zu organisieren – wo, wer, wie steht, abgeht, wenn alle zusammen auf der Bühne sind… Das ist ganz verrückt."

Auftritt vor 700 Menschen auf der Freilichtbühne

Eine halbe Stunde noch, bis die 700 Plätze im Publikum gefüllt sein werden und die Arbeit von einem halben Jahr Vorbereitung endlich auf die Bühne kommt. Frederike Faust ist gerade dabei, die Kinder beim Warm-Up auf ihren großen Auftritt vorzubereiten. 72 Kinder tanzen auf der Bühne und schütteln dabei vielleicht auch nochmal etwas Aufregung heraus. Julia ist ausgerechnet heute heiser. Doch Frederike Faust hat auch dafür eine Lösung parat: Sebastian, die zweite Tabaluga-Besetzung, wird sie stimmlich unterstützen und aus dem Hintergrund mitsingen. Jetzt muss nur noch das Wetter halten. Auf der Freilichtbühne von Burg Brattenstein wird es bei Regen nämlich ganz schön rutschig und damit gefährlich für die Schauspielerinnen und Schauspieler. "Das wäre unendlich schade", bangt Frederike Faust. "Für die Kinder wäre es toll, wenn es trocken bleibt. Das haben sie verdient."

Rock-Märchen über Freundschaft

Und dann geht es los: Das Wetter hält und auch der Text sitzt bei allen. In zwei Teilen mit Pause dazwischen spielen und singen Julia, Julius und die anderen 70 Kinder fast zwei Stunden lang das Musical über Freundschaft. Die anfangs verfeindeten Figuren Tabaluga und der Schneemann Arktos müssen am Ende zusammenhalten, um ihr geliebtes Grünland noch zu retten. Mit vereinten Kräften kämpfen alle zusammen gegen einen Vulkanausbruch an. Tabaluga und der Schneemann Arktos werden Freunde. "Es geht darum, dass man es nur zusammen schaffen kann, was ja irgendwie aktuell auch ein Thema ist überall in der Welt mit dem Krieg und so weiter", so Regisseurin Frederike Faust. "Es geht darum, dass man sich auch mal die Hand reicht und was Tolles passieren kann."

Drache Tabaluga und Schneemann werden Freunde

"Wir sind Feuer und Eis, wir sind grün und weiß", singen Julia als Drache Tabaluga und Julius als Schneemann Arktos schließlich gemeinsam. "Wir sind kalt und heiß, ihr ahnt es schon: die perfekte Kombination." Beim Schlussapplaus kommt auch Regisseurin Frederike Faust auf die Bühne und ist zu Tränen gerührt. "Ihre" Kinder haben das Musical perfekt gespielt, die erfahrene Theaterfrau ist genauso begeistert wie das Publikum. Noch bis August gibt es bei den Frankenfestspielen auf der Freilichtbühne Konzerte, Schauspiel und Kindertheater.