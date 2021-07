Im Berchtesgadener Land hat sich am Samstag ein tödlicher Bergunfall am Jenner ereignet. Laut Polizei war ein 73-Jähriger US-Amerikaner mit einer Reisegruppe am Jenner unterwegs. Nach der Auffahrt mit der Jennerbahn ging die Gruppe noch den Weg bis zum Gipfel. Dabei verlor der Mann das Gleichgewicht, kippte nach hinten und stürzte rund 110 Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände ab.

Kriseninterventionsteam betreut Reisegruppe

Ein junger Mann aus Hamburg, der den Unfall beobachtet hatte, stieg zum Verunfallten ab, setzte einen Notruf ab und begann sofort mit der Reanimation. Der 73-Jährige starb jedoch noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen. Ein Polizeihubschrauber barg den Leichnam des Mannes. Die Mitglieder seiner Reisegruppe wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.