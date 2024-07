Beim "Hackathon" machen Aktivisten mobil gegen Rechtsextreme

"Ich war frustriert von der politischen Lage im Land, habe mich gefragt, was ich persönlich beitragen kann", sagt Moritz Jacobs. Gerade sitzt er zusammen mit zwei anderen Softwareentwicklern und einer Entwicklerin an einem großen Tisch, alle sind in ihrer Arbeit am Laptop vertieft. Jacobs hatte die Idee für den Augsburger 48-Stunden-Hackathon namens "Hack Nazis" - kurz "hcknzs". Ein Hackathon ist eine Veranstaltung, bei der binnen kurzer Zeit kreative Lösungen für ein bestimmtes Problem entwickelt werden.

Hackathon gegen Rechtsextremismus

Die Problemstellung hier in Augsburg ist klar: Wie kann man den erstarkenden Rechtsextremismus in Deutschland bekämpfen? Bei "hcknzs“ arbeitet jedes Team an seinem eigenen Konzept, an seiner eigenen Protestform, um andere Menschen zu erreichen und aufzurütteln - egal ob analog oder digital.

Moritz Jacobs und sein Team zum Beispiel wollen eine App und Webanwendung programmieren, mit der man seinen eigenen Sticker erstellen, personalisieren und dann ganz einfach zum Beispiel im Drogeriemarkt ausdrucken kann. "Unsere Vorstellung ist, dass Leute, die vielleicht in Gegenden leben, die nicht so urban sind, trotzdem zum Ausdruck bringen können, dass auch ihr Dorf ein Problem mit dem Rechtsextremismus in Deutschland hat." Und sich dann etwa Sticker machen könnten, die sich gegen die AfD richten.

Hackathon hat die AfD im Fokus

Beim 48-Stunden-Hackathon geht es hauptsächlich um die AfD. Denn der Verfassungsschutz stuft die Partei bundesweit als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein. Die Landesverbände der AfD in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt werden von den jeweiligen Landesämtern für Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft.

Mehr zum Thema: Bayerns Verfassungsschutz darf AfD beobachten

Genau das treibt die mehr als 30 Menschen hier beim Hackathon um. Sie alle haben verschiedene berufliche Hintergründe, vielen arbeiten in der Softwareentwicklung, manche im sozialen Bereich, andere sind künstlerisch tätig. Sie alle eint die Sorge um einen erstarkenden Rechtsextremismus, sagt Miriam Artmann vom Freien Szenetheater Bluespots Productions.

Kunstschaffende sehen Freiheit der Kunst in Gefahr

Das Augsburger Theaterensemble hat den Hackathon zusammen mit dem Augsburger Friedensbüro organisiert. Artmann sieht die Freiheit der Kunst in Gefahr. "Die Demokratie ist ja eine Vielfalt und wir als Kunstschaffende profitieren von dieser Vielfalt, die wir eingeschränkt sehen", sagt Artmann. Der Hackathon sei deswegen "auch ein Kampf und eine Aktion für unser Fortbestehen und ist nicht nur für uns Kulturschaffende, sondern auch für eine vielfältige Gesellschaft."