Gericht: Bayerns Verfassungsschutz darf AfD beobachten

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Weitere juristische Niederlage für die AfD in Bayern: Laut einem Urteil des Verwaltungsgerichts München darf das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) die AfD weiter als Gesamtpartei beobachten und die Öffentlichkeit über diese Beobachtung informieren. Die Richter kamen nach drei Tagen mündlicher Verhandlung und der Auswertung von mehreren Tausend Seiten Material zum Schluss, "dass tatsächliche Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen innerhalb der AfD bestehen", wie das Verwaltungsgericht mitteilte.

Äußerungen von AfD-Vertretern ließen erkennen, dass ein Bedrohungs- und Schreckensszenario mit Blick auf Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen muslimischen Glaubens aufgebaut werde. Auch gebe es Äußerungen, "die auf einem ethnisch-biologischen Volksverständnis basieren", das darauf abziele, auch deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund auszugrenzen. Einige Äußerungen gingen über eine zulässige Kritik der Opposition an der Regierung hinaus. Sie machten vielmehr die demokratischen Institutionen und damit auch die Demokratie und den Rechtsstaat insgesamt in "verfassungsschutzrelevanter Weise verächtlich", so das Gericht.

AfD-Klage als unbegründet zurückgewiesen

Der bayerische Verfassungsschutz hatte 2022 angekündigt, die Partei auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln zu beobachten und die Ergebnisse öffentlich zu machen. Die Verfassungsschützer wollen herausfinden, welche Rolle Extremisten in der Partei spielen und in welche Richtung die Partei insgesamt steuert. Dagegen wehrt sich die AfD mit ihrer Klage gegen den Freistaat Bayern. In der Eilsache hatte die Partei in zwei Instanzen verloren. Nun hat das Verwaltungsgericht die Klage in der Hauptsache als unbegründet zurückgewiesen.

Der Verfassungsschutz hatte dem Gericht tausende Belege und Aktenseiten vorgelegt, darunter Posts aus den sozialen Medien, Äußerungen von AfD-Politikern auf Veranstaltungen sowie in internen Chatgruppen. Die Richter kamen den Angaben zufolge bei der Auswertung der Belege im Einzelnen und auch in der Gesamtschau zu dem Ergebnis, "dass eine Beobachtung verhältnismäßig ist".

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die bayerische AfD kann Berufung einlegen, dann müsste sich der Bayerische Verwaltungsgerichtshof mit der Frage beschäftigen. Im Fall eines erneuten Misserfolgs stünde noch der Rechtsweg zum Bundesverwaltungsgericht offen.

AfD will alle rechtlichen Möglichkeiten prüfen

Der AfD-Landesvorsitzende Stephan Protschka kritisierte das Urteil in einer Pressemitteilung: Es stelle aus AfD-Sicht eine Einschränkung der politischen Meinungsfreiheit dar. "Dieses Urteil werden wir genau analysieren und alle rechtlichen Möglichkeiten prüfen, um gegen diese Entscheidung vorzugehen."

Für den bayerischen CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek zeigt das Urteil deutlich, dass die AfD eine "große Gefahr für unser Land" sei und weiterhin intensiv vom Verfassungsschutz beobachtet werden müsse. "Verfassungsfeinde haben in unserer Demokratie und unseren Parlamenten nichts zu suchen." Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze fordert nach dem Urteil die sofortige Prüfung eines AfD-Verbots.