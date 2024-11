BayernTrend: So würde Bayern derzeit wählen

Auf ein konkretes Prozent-Ziel für die Union bei der Bundestagswahl will sich CSU-Chef Markus Söder nicht festlegen. "Von mir gibt es keine Messlatten", sagte Söder diese Woche im "Stern"-Interview. Klares Ziel von CDU und CSU sei, dass Friedrich Merz Bundeskanzler werde. Die CSU will mit einem starken Ergebnis in Bayern ihren Beitrag leisten – und zugleich die Wahlschlappe von 2021 vergessen lassen: Mit 31,7 Prozent erzielte die CSU damals ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Bundestagswahl seit 1949. Dieses Mal sollen es deutlich mehr werden.

Wie stark die Christsozialen in Bayern aktuell sind, zeigt am Nachmittag der BR24 BayernTrend zur Bundestagswahl: Wo würden die Menschen im Freistaat ihr Kreuz machen, wenn schon an diesem Sonntag gewählt würde? Mit Spannung erwartet wird dabei auch, wie sich das Ampel-Aus vor drei Wochen auf die Zustimmungswerte für die anderen Parteien in Bayern auswirkt.

Alle Ergebnisse des BR24 BayernTrends finden Sie ab 16 Uhr bei BR24. Zahlen und Einordnungen liefert um 16 Uhr auch ein BR24live mit dem BR-Wahlexperten Andreas Bachmann.

Wer liegt auf Rang zwei in Bayern?

Während bei der Union Friedrich Merz schon länger als Kanzlerkandidat feststeht, haben SPD und Grüne erst kürzlich festgelegt, wer sie in den Wahlkampf führen soll. Zieht Bundeskanzler Olaf Scholz als SPD-Spitzenkandidat im Freistaat? Wie wirkt sich die Kür von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zum Kanzlerkandidaten und die Wahl einer neuen Bundesspitze auf den Zuspruch für die bayerischen Grünen aus?

Die bayerische AfD hofft, dass sie wie bei der Europawahl im Juni auch bei der Bundestagswahl zweitstärkste Kraft hinter der CSU in Bayern wird.

Hubert Aiwanger will mit seinen Freien Wählern im dritten Anlauf den Sprung in den Bundestag schaffen, wofür ein starkes Ergebnis in Bayern die Grundvoraussetzung wäre.

Für die bayerischen Liberalen geht es vor allem um die Frage, ob sie es im BayernTrend mal wieder über die Fünf-Prozent-Marke schaffen.

Erstmals im Freistaat antreten will am 23. Februar das Bündnis Sahra Wagenknecht, das kürzlich einen bayerischen Landesverband gegründet hat.

Welche Probleme beschäftigen die Bayern?

Dabei fragt der BayernTrend nicht nur nach den Zustimmungswerten für Parteien, sondern auch nach einer Bewertung der Kanzlerkandidaten. Wie kommen Merz, Scholz, Habeck und Alice Weidel (AfD) bei den Wahlberechtigten im Freistaat an? Traditionell geht der BayernTrend darüber hinaus auch der Frage nach, wie die Menschen aktuell die Verhältnisse im Freistaat beurteilen und welche politischen Probleme sie als besonders dringlich ansehen.