Israels Premier Netanjahu empfiehlt Waffenruhe mit Hisbollah

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat sich für ein Waffenruheabkommen mit der militant-islamistischen Hisbollah im Libanon ausgesprochen. Er werde seinem Kabinett empfehlen, dem von den USA vermittelten Vorschlag zuzustimmen, teilte Netanjahu am Dienstag mit.

Eine Waffenruhe im Libanon werde es Israel erlauben, sich auf die "Bedrohung durch den Iran zu konzentrieren". Auch nach der Zustimmung zu einer Feuerpause behalte sich Israel weiter "völlige militärische Handlungsfreiheit" im Libanon vor, betonte Netanjahu. Israel werde "angreifen", falls die libanesische Hisbollah-Miliz gegen die Waffenruhe verstoße und versuche, sich wieder zu bewaffnen.

Feuerpause soll für 60 Tage gelten

Das israelische Sicherheitskabinett hat dem Abkommen laut israelischem Medienbericht bereits zugestimmt. Nun soll es noch dem gesamten Kabinett vorgelegt werden. Netanjahu erklärte, die Abstimmung werde noch am Abend erfolgen.

Es wird erwartet, dass das Abkommen am Mittwoch in Kraft treten kann. Damit würde eine 60-tägige Feuerpause beginnen, hatte ein westlicher Diplomat erklärt. Nach den bislang bekannt gewordenen Planungen sollen sich im Zuge der Waffenruhe israelische Truppen aus dem Südlibanon zurückziehen. Die radikal-islamische Hisbollah würde im Gegenzug ihre Kämpfer südlich des Litani-Flusses abziehen. In das Kampfgebiet im Süden des Libanon solle die libanesische Armee mit stärkeren Kräften einziehen. Auch die UN sollen sich bei an der Sicherung der Waffenruhe beteiligen.

Tote und Verletzte bei Angriffen auf Beirut

Nur Stunden vorher hatte Israel den Libanon massiv angegriffen. Dabei wurden nach libanesischen Behördenangaben mindestens 23 Menschen getötet und Dutzende verletzt. Ein Ziel war das dicht besiedelte Viertel Basta in der Hauptstadt Beirut. Ein Wohngebäude stürzte dabei in sich zusammen. Auch im Osten des Landes in der Provinz Baalbek gab es Angriffe.

Mit Informationen von AP, dpa und Reuters