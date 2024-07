Die Unbekannten: Bayerischer Widerstand in der NS-Zeit

Auf "Wehrkraftzersetzung" stand die Todesstrafe

Die NS-Zensur fängt den Brief ab, Frammelsberger kommt in Regensburg in Gestapo-Haft und schließlich ins Gefängnis nach Berlin. In der Haft stirbt er dann – möglicherweise an Folterungen. "Er ist wirklich einer der wenigen Geistlichen, die offen Kritik geäußert haben am Regime und die in Kauf genommen haben, dass sie mit ihrem Leben bezahlen", sagt Doris Danzer.

Auf "Wehrkraftzersetzung" stand während des Zweiten Weltkriegs die Todesstrafe durch das Fallbeil. Allein auf der Guillotine von München-Stadelheim sind während der NS-Diktatur mindestens 1.200 Menschen gestorben – unter ihnen viele Oppositionelle.

Schreiner macht 1934 Flugblatt-Aktion über KZ Dachau

Ein Mann, der ebenfalls kaum bekannt ist, ist der Münchner Schreiner und ehrenamtliche Rettungssanitäter Ludwig Wörl (siehe Titelfoto). Schon 1934 hat der 28-Jährige bei einer Flugblattaktion mitgemacht, um die Bevölkerung über die unmenschliche Behandlung der Dachauer KZ-Häftlinge zu informieren. Er wurde ohne rechtsstaatliches Verfahren verhaftet, kam selbst nach Dachau, wo er monatelang in Ketten-, Einzel- und Dunkelhaft saß, aber offenbar keine Namen von Mittätern genannt hat.

Anschließend saß Wörl elf Jahre lang in den Konzentrationslagern von Dachau, Flossenbürg, Auschwitz und Mauthausen und arbeitete dort als Pfleger im Häftlingskrankenbau. Weil er vor allem in Auschwitz viele auch jüdische Häftlinge vor der Gaskammer oder der Todesspritze gerettet hat, ist Ludwig Wörl von der Gedenkstätte Yad Vashem als "Gerechter unter den Völkern" geehrt worden (externer Link).

Wichtiger Zeuge in Auschwitzprozess

Nach dem Zweiten Weltkrieg hat Ludwig Wörl in mehreren Prozessen gegen die ehemaligen SS-Männer ausgesagt und zu ihrer Verurteilung beigetragen. Auch das erforderte Mut, weil den ehemaligen KZ-Häftlingen wenige Jahre nach dem Krieg die Angst vor Verfolgung noch in den Knochen steckte und sie in der Bevölkerung immer noch geächtet waren. Abgesehen davon, dass Wörl nach elf Jahren in Konzentrationslagern ein körperliches Wrack war und auch seinen Beruf als Schreiner nicht mehr ausüben konnte.

Wörl hat ein Ehrengrab am Münchner Waldfriedhof. Das Dachauer Gedächtnisbuch hat kürzlich ein Gedächtnisblatt für Wörl erarbeitet und nun veröffentlicht. Die Recherchen hat unter anderem die Dachauer Schülerin Isabella Rumpler gemacht.