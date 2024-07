Bayern und Widerstand: Das Erbe von Max Graf von Drechsel

Auch abseits des Schlosses arbeitet Ferdinand von Drechsel daran, dass die Erinnerung an die Taten seines Onkels und die des deutschen Widerstands nicht vergessen werden. Denn jeder einzelne habe einen Ortsbezug, so Ferdinand von Drechsel. "Und so kann in einem kleinen Bereich hier in der Region mein Onkel zufälligerweise als Vorbild dienen."

Seit 2006 ist auch die Realschule in Regenstauf im Landkreis Regensburg nach Max Ulrich von Drechsel benannt. Jeder Schüler weiß, dass der Namensgeber ein Widerstandskämpfer war. Doch der Name ist nicht nur schmuckes Beiwerk, sondern Programm. Mit Projekten wie "Sei ein Max" oder zum Thema Zivilcourage sollen die Schüler ermutigt werden, sich gegen Ungerechtigkeiten einzusetzen. Unter anderem haben sie ein Video produziert, in dem sie ihren Mitschülern schrittweise erklären, wie man in kritischen Situationen vorgehen sollte.

80. Jahrestag: Sozialkompetenz wichtiger denn je

Einen Tag vor dem 80. Jahrestags des Hitlerattentats am 20. Juli besucht Ferdinand von Drechsel die Realschule. Zum zehnten Mal verleiht der Nachfahre einen Preis an einen Abschlussschüler oder -schülerin, der oder die wegen seines oder ihres sozialen Engagements ausgezeichnet wurde – nicht wegen guter Noten. "Mein Onkel war auch kein Musterschüler. Aber er hat sich in jungen Jahren für etwas eingesetzt und dafür mit seinem Leben bezahlt", so Ferdinand von Drechsel. Und Sozialkompetenz hält der Nachfahre des Widerstandskämpfers derzeit für notwendiger denn je.

Falscher Umgang mit dem Begriff Widerstand

Mit Sorge beobachtet er die politischen Entwicklungen auf der Welt und im eigenen Land. Und auch, dass Widerstandskämpfer wie Stauffenberg politisch genutzt oder umgedeutet werden – sei es von rechten oder linken Extremisten. Ferdinand von Drechsel hat daher ein Manifest der Stiftung 20. Juli unterzeichnet. Darin heißt es: "Opposition gegen die gewählte Regierung und gegen Mehrheitsentscheidungen innerhalb der rechtsstaatlichen Demokratie kann und darf nicht mit Widerstand gegen eine totalitäre Diktatur gleichgesetzt oder verwechselt werden."

Vielmehr werde die Leistung der Widerstandskämpfer dadurch lebendig, wenn mehr Menschen Verantwortung übernehmen – in Stadt und Gesellschaft. Oder wie es Max von Drechsel in seinem letzten Brief formuliert: "Haltet treu und fest zusammen, was auch die Stürze der Zeiten bringen mögen."