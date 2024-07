Euro 2024: UEFA kassiert, Staat zahlt

In der 119. Minute hat der spanische Torschütze Mikel Merino zum 2:1 im Viertelfinale gegen Deutschland den Traum vom "Sommermärchen 2.0" zerschossen. Ein Dämpfer, nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich. Sportgroßereignisse wie die Europameisterschaft "steigern die Konsumlaune der Verbraucher", weiß der Bayerische Einzelhandelsverband. Regelmäßig klettere der Absatz von TV-Geräten, Beamern, Sport- und sogar Grillartikeln nach oben.

Doch auch wenn Deutschland bis ins Finale gekommen wäre und die Kauflaune noch ein paar Tage länger angehalten hätte, das große Geschäft bei einer EM macht nicht die heimische Wirtschaft.

UEFA peilt Gewinn von mehr als 1,7 Mrd. Euro an

Die UEFA, der Europäische Fußballdachverband und Ausrichter der Europameisterschaft, wird dieses Jahr nach eigenen Angaben den wohl größten Gewinn bei einer EM machen: mehr als 1,7 Mrd. Euro. Einnahmen aus dem Verkauf von Medienrechten, Sponsoringverträgen und Tickethandel lassen die Kassen sprudeln.

Aber was ist mit den Kosten für Polizei und Rettungsdienste, die Infrastruktur in den Städten und rund um die Stadien und Fanfeste? Das meiste davon bezahlt der Staat, also die Steuerzahler.

Innenminister: Kosten für Polizei "nicht bezifferbar"

Sicherheit ist Aufgabe des Staates und kostet sehr viel. Während der Fußballeuropameisterschaft waren in Bayern laut Innenministerium knapp 38.000 Polizeibeamte im Einsatz. "Die finanziellen Aufwendungen der Bayerischen Polizei für die Fußballeuropameisterschaft sind nicht bezifferbar", so das Ministerium.

Es gibt allerdings Vergleiche: Die Stadt Bremen streitet seit Jahren mit der Deutschen Fußball Liga darüber, wer die Kosten für Hochrisikospiele übernehmen soll, also Spiele mit erhöhtem Sicherheitsbedarf und mehr Polizisten. Das Urteil dazu am Bundesverfassungsgericht wird dieses Jahr erwartet. Im Kern geht es um die Forderung der Stadt von rund 415.000 Euro pro Spiel.