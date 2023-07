Bayerische Schulmeisterschaften im Mountainbike-Fahren

Fahrradfahren kann doch jeder, oder? Aber das Fahrrad zu beherrschen erfordert Übung. Und deshalb spielt der Drahtesel im Lehrplan eine besondere Rolle. Bayerns beste Schul-Mountainbiker waren jetzt im nördlichsten Teil des Freistaates zu Gast, beim Landeswettbewerb im unterfränkischen Rappershausen. Nicht gerade mitten in Bayern. Trotzdem war das Dorf unmittelbar an der Grenze zu Thüringen an diesem Wochenende wieder Zentrum des bayerischen Schul-Radsports: 240 Schülerinnen und Schüler kamen mit ihren Mountainbikes, um ihre Kräfte zu messen.

Die Besten aus sieben bayerischen Bezirken

Sie sind zwischen elf und 17 Jahre alt und haben in ihren Altersgruppen als Fünferteam bereits bei den jeweiligen Bezirks-Wettbewerben gesiegt. Entsprechend motiviert konnte man die Kinder und Jugendlichen rund um den Zeltplatz in Rappershausen am Wochenende erleben.

Mountainbike-Fahren bedeutet offroad fahren, also im Gelände. Trotzdem müssen alle Teilnehmenden zuerst einen Geschicklichkeitsparcours bewältigen. Denn Radfahren und sein Rad beherrschen sind zwei verschiedene Dinge! Was einfach aussieht, gelingt doch nur den wenigsten und zieht dann Strafpunkte für das anschließende Zeitfahren nach sich.

Der Geschicklichkeits-Parcours – mehr als nur Spielerei

Schon bei der Wippe, bestehend aus einem 20 Zentimeter breiten Brett, zeigt sich, wer's draufhat. Auffahren, einmal vor- und zurückwippen und dann mit beiden Reifen über die Schmalseite wieder runter vom Brett. Und dabei keinen Fuß auf den Boden setzen. Oder: Während der Fahrt einen Holzklotz aufnehmen und nach einer engen Kreisfahrt am selben Platz wieder abstellen.

"schoolbikers.bayern" – Erfolgsrezept aus Unterfranken

All das sind letztlich versteckte Trainingseinheiten für mehr Sicherheit im Straßenverkehr, sagt Michael Kreil. Er ist Schulleiter in Bad Brückenau und hat das Netzwerk "schoolbikers.bayern" vor fast 20 Jahren ins Leben gerufen. Damals noch unter dem Namen "Bikepool-Bayern". Inzwischen koordiniert er im Freistaat ein Netzwerk von über 160 Schulen aller Typen. Weitere 75 Schulen in 14 Bundesländern haben sich bereits angeschlossen. Sie profitieren etwa von Unterrichtsmaterialien, ausgearbeiteten Wochenplänen für Schullandheim-Aufenthalten oder eben von Wettbewerben, wie hier in Rappershausen.

Alles läuft hoch professionell ab: immer neun Startende einer Altersgruppe gehen gleichzeitig auf die Geländestrecke. Die Zeitmessung erfolgt elektronisch durch Kontaktmatten an Start und Ziel. Dazwischen liegen für die Jüngeren 4,5 km Wald- und Schotterwege. Die Älteren müssen noch einmal rund zwei Kilometer extra zurücklegen.

Folgende Schulteams schafften es aufs Siegertreppchen:

Altersklasse II (17 und jünger):

die Jungs von der Mittelschule Weißenburg

sowie das Mixed Team vom Gymnasium Lindenberg/Allgäu

Altersklasse III (15 und jünger):

das Mixed Team der Realschule Lindenberg/Allgäu

sowie die Jungs vom Hildegardis-Gymnasium Kempten

Altersklasse IV (12 und jünger):

das Jungen-Team vom Gymnasium Lindenberg/Allgäu

sowie das Mixed-Team vom Donau-Gymnasium in Kelheim

Am Ende gab es natürlich nur Gewinner. Denn alle kamen – erschöpft aber glücklich – trotz sommerlicher Hitze wohlbehalten ans Ziel.