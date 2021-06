Bayerische Polizei: Schusstraining ab sofort mit Lasertechnik

Die bayerische Polizei bereitet sich künftig mit einem hochmodernen Laser-Trainingssystem auf Schusswaffeneinsätze vor. "Damit trainieren unsere Polizistinnen und Polizisten noch besser und realitätsnäher", sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Mittwoch bei der Vorstellung der neuen Technik in Nürnberg. Bayern ist das erste Bundesland in Deutschland, das das Laser-Trainingssystem zum Einsatz bringt.

Laser macht Schüsse auch durch Glasscheiben möglich

Die Erstausstattung kostet 630.000 Euro und umfasst 137 Lasermodule für die Trainingswaffen sowie 156 spezielle "Body Units". Diese zeigen einen Treffer mit roten LEDs an. Außerdem wird zusätzlich eine Vibration ausgelöst. Der Vorteil der neuen Technik sei, dass die Polizei auch Einsätze außerhalb von Schießplätzen trainieren könne, so Herrmann. Anders als bisher sind durch das Laser-Trainingssystem auch Schüsse durch Glasscheiben simulierbar. Die Polizistinnen und Polizisten brauchen bei der Übung mit Farbmarkierungsmunition auch keine spezielle Schutzausrüstung und keine Helme mehr.

Weiterer Vorteil der Laser: Polizisten können Blickkontakt halten

Das neue System hat aus Sicht von Innenminister Herrmann noch einen weiteren Vorteil: beim Training sind Blickkontakt, Mimik und Kommunikation nicht mehr eingeschränkt. Das sei wichtig, weil es das Ziel sei, Einsätze in erster Linie kommunikativ und deeskalierend zu lösen, so Herrmann. Das Laser-Trainingssystem soll künftig parallel zum Training mit Farbmunition zum Einsatz kommen.