Barley nach Angriffen auf Politiker: "Aus Worten werden Taten"

"Menschen müssen füreinander einstehen"

Es sei wichtig, dass sich die Menschen deshalb treffen und füreinander einstehen, betonte der Kulturmanager Till Hofmann, der ebenfalls beim "Sonntags-Stammtisch" zu Gast war. "Die Demokratie muss jeden Tag neu verhandelt werden und dafür muss gekämpft werden", sagte Hofmann, der unter anderem das Lustspielhaus und das Vereinsheim in München betreibt. Hofmann organisierte in der Vergangenheit immer wieder große Demonstrationen gegen Rechts in München. Im vergangenen Jahr gingen vor der Landtagswahl 35.000 Menschen unter dem Motto "Zammreißen! Bayern gegen Rechts" auf die Straße.

Warnung vor Rechtsruck auf EU-Ebene

Nicht nur das gesellschaftliche Klima in Deutschland, auch die Entwicklungen auf europäischer Ebene machen Barley Sorgen. "Wir sehen in ganz Europa diese Antidemokraten, die in vielen Ländern sogar schon in der Regierung sind", sagte die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Das habe reale Auswirkungen auf die Menschen, die in diesen Ländern leben.

Mit Blick auf die Europawahlen am 9. Juni 2024 betonte Barley, dass sich Europa eine Gleichgültigkeit dieses Mal nicht leisten könne: "Es wäre, wenn wir jetzt nicht aufpassen und der Rechtsrutsch kommt, nicht mehr das, was wir jetzt haben: 27 Länder versuchen friedlich Lösungen zu finden, mit denen alle gut leben können. Das hätten wir dann nicht mehr."

Barley griff in diesem Kontext auch die kürzlichen Äußerungen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) auf. Diese hatte erklärt, dass sie eine Zusammenarbeit der EVP-Fraktion, der die CDU angehört, mit der rechtskonservativen Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR) nicht ausschließe. Zur EKR zählen unter anderem die polnische PIS-Partei, die italienischen Postfaschisten der Premierministerin Giorgia Meloni und die Partei des rechtsextremen französischen Politikers Éric Zemmour. "Das sind Hardcore-Rechtsextreme zum Teil", meinte Barley. Die SPD und die Europäischen Sozialdemokraten hätten deshalb eine Erklärung unterzeichnet, erklärte Barley. "Wir werden niemals mit Rechtsextremen oder Rechtspopulisten zusammenarbeiten."

Hofmann: "Wir wollen helfen"

Gerade auch in der Asylpolitik sei es wichtig, dass Politiker immer wieder auf die Existenz von Grundgesetz und Menschenrechten hinwiesen, betonte der Kulturmanager Hofmann. Es sei falsch, einer "gefühlten Wechselstimmung hinterher zu hecheln", wie es Konservative zum Teil machten. "Man muss da einfach stramm dabei bleiben, nämlich: Wir wollen helfen. Wir machen alles Menschenmögliche, um Menschenleben zu retten und lassen auch niemanden im Mittelmeer ertrinken."