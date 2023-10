35.000 Demonstranten in München gegen Rechts auf der Straße

Nur wenige Tage vor der Landtagswahl in Bayern haben in der Münchner Innenstadt Zehntausende demonstriert. Unter dem Motto "Zammreißen – Bayern gegen Rechts" hatten das Integrationshaus Bellevue di Monaco, der Verein "Lichterkette, München ist Bunt" und das Bündnis "Offen bleiben!" dazu aufgerufen, gegen "Ausgrenzung, Rassismus und Antisemitismus" und für "Schönheit, Vielfalt und Gemeinschaft" auf die Straße zu gehen.

Ursprünglich sollte die Veranstaltung auf dem Max-Joseph-Platz stattfinden. Da aber eine hohe Teilnehmerzahl erwartet wurde, hatten die Veranstalter die Demonstration auf den Odeonsplatz verlegt. Tatsächlich zählte die Polizei rund 35.000 Demonstrierende.

Charlotte Knobloch warnt vor Erstarken der Rechtsextremen

Auf der Veranstaltung warnte die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, vor einem weiteren Erstarken der AfD: "Wenn nach Umfragen jeder siebte bayerische Wähler am Sonntag für eine rechtsextreme Partei stimmen will, dann ist das kein bloßer Ausrutscher mehr im politischen Betrieb. Allen muss klar sein: Was heute ins Rutschen kommt, kann morgen schon unsere Demokratie unter sich begraben."

Die Holocaust-Überlebende sagte, sie selbst habe nach dem Zweiten Weltkrieg über Jahrzehnte Vertrauen in die demokratische Kultur gewonnen. "Heute erlebt die Demokratie in Deutschland ihre Feuerprobe, und ich hoffe, dass auch diesmal wieder die Optimisten Recht behalten", mahnte die 90-Jährige. "Andernfalls sehe ich für Minderheiten wie die jüdische Gemeinschaft, aber auch für die Bevölkerung als Ganzes sehr schwere Zeiten anbrechen. Wenn Extremisten die Politik bestimmen, wird Deutschland ein anderes Land: unfreier, unsicherer und ärmer."

Kabarettisten und Musiker auf der Bühne

Laut aktuellen Wahlumfragen hat die AfD in Bayern aktuell Auftrieb: Das Institut für Markt- und Sozialforschung (INSA) sieht die Partei laut seiner letzten Wahlumfrage vom 4. Oktober 2023 bei 14 Prozent. Die Freien Wähler kommen demnach aktuell auf 15 Prozent und die CSU liegt laut INSA bei 36 Prozent. Die Grünen, SPD und Linke hingegen kämen laut Insa zusammengerechnet lediglich auf 26 Prozent.

Auf der Veranstaltung traten diverse Prominente auf: Neben musikalischen Acts von der LaBrassBanda und der Spider Murphy Gang richteten sich auch einige Münchner Kabarettisten an das Publikum, darunter Luise Kinseher. Ihr gehe es im aktuellen Diskurs zu viel um Angst, sagte sie in ihrer Rede: "Wir haben Angst vor dem Zahnarzt, und Angst davor, dass man uns die Termine beim Zahnarzt nimmt". Wenn sie die vielen Demonstrierenden sehe, die für ein vielfältiges Bayern einstehen, habe sie aber direkt weniger Furcht, so die Kabarettistin.

Auch die Direktorin der Akademie für Politische Bildung Tutzing, Ursula Münch, sprach auf der Bühne. Politiker und Politikerinnen waren bewusst nicht als Redner eingeladen worden. Man habe verhindern wollen, dass die Demonstration eine eindeutige politische Richtung habe, sagte Till Hofmann von Bellevue di Monaco gegenüber dem BR.

Mit Informationen von dpa.