Bäckerei-Aktion "Gewalt kommt nicht in die Tüte" startet

Diese Tüten fallen auf und sie sollen helfen: Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen heute, am 25. November, bekommen Kundinnen und Kunden ihre Brezen und Semmeln gut verpackt mit der Aufschrift "Gewalt kommt nicht in die Tüte" von Bäckereien aus München, Landsberg und Erding. Darauf gedruckt sind die Webadressen und Telefonnummern von Hilfseinrichtungen, an die sich Frauen und Mädchen wenden können, die von psychischer und physischer Gewalt betroffen sind.