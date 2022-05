Anti-Diskriminierungs-App für Studierende in Ingolstadt

Auch wenn es nicht sein sollte: Diskriminierung und Ungleichbehandlung gibt es auch an Hochschulen. Studierende und Mitarbeitende der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) können Vorfälle nun über eine hochschuleigene App melden - wenn gewünscht, auch anonym.

App "Respect@THI" als Anlaufstelle

Neben Diskriminierung können in der App auch Cybermobbing, Stalking, Bedrohung und sexuelle Gewalt oder Belästigung gemeldet werden. Außerdem sind dort generelle Informationen, Hilfen und Ansprechpartner gesammelt. Ein Fragebogen soll beispielsweise dabei helfen, Diskriminierung klar zu identifizieren. Oftmals sei es schon eine unbedachte Frage oder eine unsensible Wortwahl, die den anderen mit einem unguten Gefühlt zurücklassen, so die Gleichstellungsbeauftragte der THI, Yasmine Limberger.

App von Studierenden für alle Hochschulangehörigen

Entwickelt haben die App "Respect@THI" fünf Studierende der THI in den vergangenen eineinhalb Jahren im Rahmen des Förderprogramms "THI Talent". Ein "wertvoller Beitrag gegen Diskriminierung", findet THI-Präsident Walter Schober: "Frei von Diskriminierung zu leben, ist ein Menschenrecht und soll auch an den Hochschulen so gelebt werden." Alle Studierenden und Hochschulangehörigen können die App in den gängigen App-Stores herunterladen und sich mit ihren THI-Zugangsdaten einen anonymen Aktivierungscode erstellen lassen.