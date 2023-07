Annafest Forchheim: Halbe Million Besucher erwartet

23 Bierkeller und sieben Musikbühnen mit bis jetzt 30.000 Sitzplätzen locken wahrscheinlich auch in diesem Jahr wieder bis zu 500.000 Besucher an. Elf Tage und Nächte wird beim Annafest im Kellerwald gefeiert. 15 fränkische Brauereien bieten ihr Bier an. Am Freitag um 17 Uhr wird der Bieranstich von Forchheims Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) vollzogen, im Beisein des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU). Und der bekommt auch die erste Freimaß.

Bierpreis steigt auch in diesem Jahr

Zu erwarten war der Anstieg des Bierpreises. Knapp unter elf Euro soll eine Maß kosten. Auf dem Glockenkeller oder beim Greif-Bräu liegt er bei 10,80 Euro. Auch in diesem Jahr wird auf den Kellern "Feiern mit Musik" angeboten. Außerdem warten 25 Buden und Fahrgeschäfte unter anderem mit einer Fahrt im Riesenrad.

Los geht es zwar offiziell erst am Freitag um 17 Uhr mit dem Bieranstich des Oberbürgermeisters, aber bereits am Donnerstag gab es die traditionelle Forchheimer Schlachtschüssel mit Blut-, Leberwurst und Kesselfleisch auf den Kellern. Am Samstag folgt dann der Annafest-Umzug vom Rasthausplatz zum Kellerwald. Am Dienstag ist Kindertag.

Fertiggestellt sein wird pünktlich zur Eröffnung des Annafestes die sanierte Bühne am Hofmanns-Keller, der Spielplatz zwischen Rappen- und Glockenkeller und eine neue Treppe mit Schutzzaun am Greifkeller. Traditionell wird es in diesem Jahr auch wieder die Annafest-Taler geben, die 25 Prozent Ermäßigung für die Festbesucher gewähren. Auch werden Sicherheitsleute wieder stichprobenartig Taschenkontrollen durchführen.

Parken am Annafest

Wie immer wird es rund um den Kellerwald keine Parkmöglichkeiten geben. Als Alternative fahren Shuttlebusse vom Park und Ride-Parkplatz des Ausstellungsgeländes oder bei Schloss Jägersburg in Bammersdorf (Fürstenweg). Auch von der Boschstraße am Park und Ride-Parkplatz Süd (Hafenstraße) fahren alle 15 bis 30 Minuten Busse zum Festplatz.

Die Parkgebühren am Annafest-Großparkplatz Süd betragen für Pkw sieben Euro. Alle Fahrzeuginsassen mit Parkschein fahren kostenlos zum Festgelände und zurück, teilt das Landratsamt Forchheim mit.

Montags bis freitags ab 21.30 Uhr, samstags ab 17 Uhr und sonntags ganztags gilt der Annafest-Sondertarif. Zu diesen Zeiten, vor allem auf den abendlichen Rückfahrten vom Annafestgelände (Kellerwald), gelten die VGN-Fahrkarten nicht.