Angriff auf Polizist bei Bamberger Partynacht "ist schon normal"

Vermüllte Straßen, gestiegene Taschendiebstahlgefahr und penetrante Ruhestörung – die Polizei in Bamberg war auch am vergangenen Wochenende im Brennpunkt-Bereich der Unteren Brücke wieder einmal mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Bis zu 350 Feiernde versammelten sich beispielsweise in der Nacht zum Samstag auf der Brücke. Die Stimmung gegen die Beamten sei aggressiv gewesen, bestätigte ein Sprecher der Polizei dem BR.

Angriffe auf Polizei entsprechen "normalen Verhältnissen"

Bei einem körperlichen Angriff ist ein Polizist leicht verletzt worden, heißt es weiter. Solche Vorfälle seien für Bamberger Verhältnisse inzwischen aber schon normal, so der Sprecher. Die Maßnahmen der Einsatzkräfte scheinen begrenzt: Eine Räumung der Brücke würde das Problem nur verschieben, da sich die Menschen dann wenige Meter weiter aufhalten könnten. Wegen der bis zu 20 Ruhestörungsanzeigen pro Nacht stellt die Polizei immer wieder tragbare Musikboxen sicher, auf die der Großteil der Lärmbelästigungen zurückzuführen sei.

Polizei, Stadt und Gastronomen müssten weiter zusammenarbeiten

Einen Hauptgeräuschpegel gebe es zwar trotzdem – im Vergleich zum Vormonat hätte sich die Lage jedoch etwas entspannt, glaubt der Polizeisprecher. Die Maßnahmen der Stadt, die unter anderem eine nächtliche Sicherheitsbeleuchtung einführte, hätten dazu beigetragen.

Grundsätzlich müssten Ämter, Gastronomen und Polizei aber auch in Zukunft zusammenarbeiten, um das langfristige Problem der Partygänger in den Griff zu bekommen. Zuletzt hatten Verantwortliche der Stadt über eine beidseitige Bestuhlung der Unteren Brücke nachgedacht, um die Zahl der Menschen zu begrenzen.