Angespannte Hochwasserlage auch im Landkreis Kitzingen

Tiere mit Booten weggebracht

Am Sonntagvormittag lag der Schwerpunkt der Hochwasser-Einsätze dann im Stadtgebiet von Kitzingen vor allem im Bereich Talstraße/Kaltensondheimer Straße. Am kanalisierten Essbach wurde ein Gebäude auf Unterspülung geprüft. Einige Gebäude dort sind aktuell nicht bewohnbar, sodass für insgesamt sieben Personen eine Unterkunft gefunden werden musste. Weitere Einsatzgebiete waren dem Landratsamt zufolge Fröhstockheim und Mainstockheim. In Volkach mussten Tiere mit Booten vor dem Ertrinken gerettet werden. Die Straßen zwischen Kitzingen und Mainstockheim sowie zwischen Kitzingen und Buchbrunn waren laut Landratsamt wegen Überflutung gesperrt.

Erste Aufräumarbeiten ab Sonntagmittag

Gegen Sonntagmittag lag der Einsatzschwerpunkt laut Landratsamt auf der Stadt Kitzingen mit sieben offenen Einsätzen in der Talstraße und einem Einsatz in der Kaltensondheimer Straße. Am Rewe-Markt in Kitzingen musste zusätzlich geprüft werden, ob das THW aus Lohr mit großen Pumpen unterstützen muss. Im Prichsenstadter Ortsteil Järkendorf mussten Wasserrückhaltebecken gesichert werden. Im Kitzinger Ortsteil Hohenfeld drohte in Hang abzurutschen. Wie Kreisbrandrat Dirk Albrecht am Mittag sagte, konnte andernorts zum Teil schon mit Aufräumarbeiten begonnen werden.

Auch die Landkreise Schweinfurt und Haßberge vom Unwetter betroffen

Unwetter mit Gewitter und Starkregen forderten auch die Rettungskräfte in den Landkreisen Schweinfurt und Haßberge. Die ILS Schweinfurt zählte knapp 100 Feuerwehreinsätze. Vor allem in den Haßbergen und im Raum Gerolzhofen mussten die Mitglieder von Feuerwehr und THW ausrücken. Im Rentweinsdorfer Ortsteil Treinfeld standen die Bahngleise bis zu 30 Zentimeter unter Wasser und mussten von Schwemmgut befreit werden, damit die Bahn diesen Abschnitt passieren konnte.