Anbindegebot: Bremsklotz für Handwerksbetrieb

In dieser Werkstatt ist es wirklich eng, es bleibt kaum Platz zwischen den vielen Sägen, Fräsen und Hobelmaschinen. 13 Mitarbeiter hat der Familienbetrieb Kaiser, den es seit 1891 hier gibt, und das Geschäft brummt. Schränke, Betten, Küchen – alles was ein Schreiner maßgefertigt liefert, wird hier hergestellt. Mitten drin in dem Lärm und Sägemehl der junge Chef, Quirin Kaiser, er hat das Unternehmen in 5. Generation von seinem Vater übernommen. Der Schreinermeister hat die Sparte Handzuginstrumentenbau dem Angebot hinzugefügt, ein sehr seltenes Handwerk, das ihm viele Aufträge beschert. Der "Ziachkaiser", als solcher ist er weithin bekannt, möchte sein kleines Reich gerne vergrößern, scheitert aber am begrenzten Raum und am sogenannten Anbindegebot. Das besagt, dass neue Gewerbebauten nur an vorhandenen Siedlungen genehmigt werden dürfen. Das soll die Zersiedelung der Landschaft verhindern und den Flächenverbrauch eindämmen.