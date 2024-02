Allgäuer Pädagoge besitzt weltweit größte Zauberwürfel-Sammlung

In Florian Kastenmeiers Sammlung findet man Zauberwürfel in überraschenden Formen und Farben: zum Beispiel ein Würfel in Drachenform; den kleinste Zauberwürfel, den man kaufen kann; ein Zauberwürfel-Pfefferstreuer oder auch ein von Boris Becker signierter Tennisball-Würfel. Mit mittlerweile mehr als 2.200 unterschiedlichen Zauberwürfeln besitzt Kastenmeier die größte Zauberwürfel-Sammlung der Welt und hat einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde - dort noch mit offiziell 1.500 Exemplaren.

Mehr als nur Spielzeug: Der Rubikwürfel

Für Zauberwürfel hatte sich der Medienpädagoge aus Mindelheim im Unterallgäu bereits als Kind begeistert. Damals, in den 1980er-Jahren, war der Würfel Kult. Doch seine Sammel-Leidenschaft wird erst Jahre später entfacht. Bei einem Umzug entdeckt er seinen alten Zauberwürfel aus Kindheitstagen. "Ich musste den dann unbedingt lösen. Ich habe tatsächlich eine Woche gebraucht. Dann hat es mich gepackt und ich musste einfach weitermachen. Ich brauchte eine neue Herausforderung, einen neuen Würfel", erzählt Kastenmeier.

Idee zum Weltrekord entstand in Mittelschule

Mittlerweile hat Kastenmeier 2.200 unterschiedliche Zauberwürfel in seiner Sammlung. Die hat er an den Wänden im ehemaligen Büro seiner Frau aufgereiht. Nun wäre es wieder an der Zeit für ein Update im Guinness-Buch der Rekorde, sagt Kastenmeier. Denn das bescheinigte ihm 2022 noch 1.519 Würfel.

Die Idee, einen Weltrekord zu knacken, kam Kastenmeier gemeinsam mit seinen Schülern in der Mittelschule Mindelheim. Dort stehen einige Guinness-Bücher der Rekorde im Regal. "Da sind wir darauf gestoßen, dass es verschiedene Rekorde mit Zauberwürfeln gibt. So entstand die Idee, man könnte doch mal hinschreiben. Und es hat funktioniert!", sagt der Pädagoge.

Bis ihm der Weltrekord vom Unternehmen Guinness World Records Limited anerkannt wurde, galt es einige Hürden zu überwinden. Bei der Inspektion seiner Sammlung mussten zwei unabhängige Zeugen, ein Experte, in diesem Fall ein Speed-Cuber, sowie ein Anwalt dabei sein. "Das Ganze muss dann mit Film und Foto festgehalten werden. Jeder Würfel muss aufgeschrieben und fotografiert werden", sagt er. Dann gingen die Aufzeichnungen an Guinness World Records, die über die Bescheinigung des Rekords entscheiden.

Rekordhalter will mit Zauberwürfel Geduld vermitteln

Kastenmeier kümmert sich in Mindelheim um die offene Kinder- und Jugendarbeit. So zum Beispiel bei der Nachmittagsbetreuung in der Mittelschule. Dort versucht er die Schüler für klassische Spiele zu begeistern. Denn mit Spielen könnte man den Kindern vieles beibringen, sagt der Medienpädagoge. Davon war auch Ernö Rubik, der Erfinder des Zauberwürfels, überzeugt. Räumliches Denken wollte der Architekturprofessor seinen Studenten 1974 damit beibringen.

Kastenmeier will seinen Schülern mit dem Würfel nicht nur Logik, sondern auch Sozialkompetenz vermitteln. "Vor allem die Ausdauer, das Dranbleiben, die Geduld bei den Kindern. Sich längere Zeit mal auf eine Sache zu konzentrieren und nicht immer gleich schnell woanders hin, das kann man auf jeden Fall lernen", sagt Kastenmeier.

Zauberwürfel konkurriert mit Social Media

Die Kinder und Jugendlichen in Zeiten von Social Media für einen Zauberwürfel zu begeistern, sei nicht immer leicht. "Mit diesem verstaubten Teil aus Omas Zeiten erreicht man keine Klickzahlen. Da versuchen wir als Pädagogen natürlich dagegen anzuarbeiten", sagt er. Die Kinder würden schnell merken, dass ein Zauberwürfel ihnen eher ein Erfolgsgefühl vermitteln könne.

Wer besonders schnell einen Zauberwürfel lösen kann, kann bei Speed-Doping-Wettbewerben teilnehmen. Kastenmeier schafft es in 36 Sekunden einen Würfel zu lösen. Mit etwas mehr Zeit können auch seine Frau sowie seine drei Kinder einen Zauberwürfel lösen. Der Weltrekord im Speed-Cubing mit einem 3x3-Würfel liegt bei 3,13 Sekunden. Auch nach einem halben Jahrhundert löst der Zauberwürfel noch Begeisterung aus. Dieses Jahr wird der Zauberwürfel 50 Jahre alt. Passend dazu gibt es eine spezielle Retro-Edition. Die hat auch Florian Kastenmeier schon in seine Sammlung aufgenommen.