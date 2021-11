"Aktion Karla" - Abrisszettel in München sorgen für Aufsehen

Direkt am Stachus hängt an einer Mauer ein Zettel: Gut leserliche Überschrift mit vielen Ausrufezeichen, darunter ein kurzer Text, ganz unten Abriss-Streifen. Nichts Außergewöhnliches, sieht man in der Stadt ja an jeder Straßenlaterne.

Bei näherem Betrachten fällt dann aber doch etwas auf. "!!!Frau entlaufen!!!" steht da ganz groß drauf. Frau? Darunter dann weitere Details: "Am letzten Dienstag zwischen 21 und 23 Uhr. Sie hat die Kinder mitgenommen 3 und 7 Jahre. Wer hat sie gesehen?"

Ein paar Meter weiter in der Fußgängerzone klebt ein weiteres Plakat an einem Baum. Dort sucht eine junge Auszubildende ein günstiges Zimmer zur Untermiete, aber "ohne sexuelle Übergriffe!".

"!!!Frau entlaufen!!!" - Provokative Zettel sollen ins Auge stechen

Desirée Kudla und Amelie Nippold arbeiten im Frauenobdach "Karla 51" in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofes. Seit ein paar Tagen sind sie aber viel draußen unterwegs, denn hinter der plakativen Aktion stecken die beiden Sozialarbeiterinnen.

"Wir habend die Aktion so gestaltet, dass wir ein Bewusstsein schaffen wollen für das Thema 'Gewalt an Frauen' und zwischen dem Zusammenhang von Gewalt an Frauen und Wohnungslosigkeit", sagt Desirée Kudla, während sie ein weiteres Plakat an eine Laterne anklebt. Mit ihrer Kollegin wollte sie die Münchner Aktionswochen gegen Gewalt an Frauen und Kindern mit einer Kampagne begleiten, an der man - im wahrsten Sinne des Wortes - nicht so leicht vorbeikommt.

Die Idee dahinter: Die provokativen Angebots- oder Gesuchszettel sollen sofort ins Auge stechen und dadurch zum Nachdenken anregen. Denn Gewalt gegen Frauen und Kinder spielt sich noch immer viel zu oft im Verborgenen ab, das erlebt auch Amelie Nippold tagtäglich in ihrer Arbeit im Frauenobdach.

"Dass es partnerschaftliche Gewalt gibt, ist bekannt, dass die nicht so selten ist, ist auch bekannt – aber es ist zu wenig sichtbar. Es heißt ja so schön 'häusliche Gewalt' - das ist im Haus weggesperrt, das sieht niemand von außen." Amelie Nippold, Sozialarbeiterin im Frauenobdach "Karla 51"