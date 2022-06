Erster Affenpocken-Fall im Landkreis Dachau

Das Landratsamt Dachau hat am Freitag den ersten Fall von Affenpocken im Landkreis bekannt gegeben. Der Patient sei unter 30 und vor kurzem von einer Reise innerhalb Europas zurückgekehrt, so eine Sprecherin auf Nachfrage des BR. Nach dem Urlaub sei der Betroffene in einer Münchner Klinik positiv auf Affenpocken getestet worden.

Positiv Getesteter in Isolation

Dem Patienten gehe es gesundheitlich ansonsten gut, er befinde sich zu Hause in Isolation. Das Gesundheitsamt stehe mit dem Infizierten weiterhin in engem Kontakt. Kontaktpersonen gebe es keine.