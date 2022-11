Acht Prozent mehr Lohn: Metaller streiken in Ingolstadt

Die IG Metall ruft ihre Mitglieder in allen Betrieben der Metall- und Elektroindustrie in Ingolstadt am Dienstag zu einem mehrstündigen Warnstreik auf. Beginn des Streiks ist laut Gewerkschaft um 10.30 Uhr, eine Kundgebung auf der Audi Piazza ist für 11 Uhr angekündigt.

Warnstreik von Audi bis Schaeffler

Teilnehmen werden Mitarbeiter der Firmen Audi, Airbus Defense and Space, Wacker Neuson, Schaeffler, Conti Termic, Scherm und Imperial. Bei der Streikversammlung soll unter anderem Johann Horn, der Bezirksleiter der IG Metall, sowie verschiedene Vertreter der IG Metall Ingolstadt sprechen. Die Gewerkschaft rechnet mit rund 15.000 Mitarbeitenden bei der Veranstaltung.

Mit den Warnstreiks will die IG Metall ihre Forderung nach einer Entgelterhöhung von acht Prozent durchsetzen. Die zweite Warnstreikwelle treffe jetzt zeitgleich alle organisierten Betriebe der Metall- und Elektroindustrie in Ingolstadt, so die IG Metall in ihrem Streikaufruf.

Zur Begründung heißt es, die Arbeitgeber hätten auch in der vierten Verhandlungsrunde Anfang November in München kein substantielles Angebot für eine tabellenwirksame Erhöhung der Entgelte vorgelegt.

IG Metall: Angebot der Arbeitgeber bislang nicht ausreichend

Johann Horn hatte angekündigt, dass eine massive zweite Streikwelle über die bayerischen Betriebe rollen werde. Damit solle der Druck in den laufenden Tarifverhandlungen erhöht werden. Die Gewerkschaft fordert für die rund 855.000 Beschäftigten in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben bei 30 Monaten Laufzeit einmalig 3.000 Euro netto sowie eine nicht bezifferte Erhöhung der Lohntabellen angeboten.