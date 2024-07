Abkühlung bei Sommerwetter: Badeseen in Mittel- und Oberfranken

"Blaue Flagge" für drei Seen im Landkreis Lichtenfels

Im Großen und Ganzen ist die Qualität der Seen in Mittel- und Oberfranken aber gut. Vor allem im Raum Lichtenfels, wo es unter anderem den Ebenfelder See, den Ostsee in Bad Staffelstein und den Rudufersee gibt. Diese drei Gewässer wurden zuletzt mit dem Qualitätssiegel "Blaue Flagge" ausgezeichnet. Das bedeutet, dass die Wasserqualität dort besonders gut ist, dass es saubere Sanitäranlagen und eine umweltgerechte Müllentsorgung gibt. Laut dem Landratsamt Lichtenfels sind diese drei Seen die einzigen in ganz Bayern, die in den vergangenen Jahren wiederholt mit dieser "Blauen Flagge" ausgezeichnet wurden.

LGL gibt Übersicht aller Badeseen in Bayern

Zum Baden eignen sich aber auch andere Seen. Auf der Website des bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) gibt es eine interaktive Karte, die eine Übersicht aller EU-Badestellen [externer Link] bietet – also aller Seen, die anhand bestimmter Richtlinien regelmäßig kontrolliert und beprobt werden.

Auf der Karte des LGL ist auch der Trebgaster Badesee aufgeführt, der unzählige Stammgäste hat. Viele von ihnen loben das saubere Wasser, die schöne Umgebung und die vielen Aktivitäten für Kinder. "Der beste Badesee in der Region", lautet das Fazit eines Badegastes.