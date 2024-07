Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

30 Grad und mehr erwartet: Wandertipps bei Hitze

30 Grad und mehr werden heute vielerorts in Bayern erwartet, pünktlich zum Ferienstart. Wer bei solchen Temperaturen in die Berge will, sollte sich gut vorbereiten. Hier einige Wandertipps für den Hochsommer.