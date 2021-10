Bauarbeiten: A93 bei Regensburg eine Nacht gesperrt

Wegen Bauarbeiten wird die A93 in Fahrtrichtung München in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ab Regensburg Süd gesperrt. Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, müssen im Abschnitt zwischen Regensburg Süd und Bad Abbach Schäden in der Betonfahrbahn kurzfristig repariert werden.

Kurzfristig notwendige Fahrbahnreparaturen

Eigentlich wird ja ohnehin zwischen Regensburg und dem Dreieck Saalhaupt die Fahrbahn der A93 in den nächsten Jahren erneuert. Die Vorarbeiten dazu haben bereits begonnen. Damit der Verkehr aber im Baustellenbereich sicher durchgeleitet werden kann, müssen die jetzt festgestellten Schäden gleich beseitigt werden, heißt es in der Pressemitteilung der Autobahn GmbH des Bundes.

Sperre zwischen Regensburg-Süd und Bad Abbach

Die Sperrung sei notwendig, weil durch die seit Juli 2021 laufenden Vorarbeiten im Baustellenbereich nicht ausreichend Platz ist, um den Autobahnverkehr auf der A93 an der Baustelle für die Reparaturarbeiten vorbeileiten zu können. Die Sperre auf der A93 ab Regensburg-Süd besteht aller Voraussicht nach in der Nacht vom 19. auf den 20. Oktober zwischen 19 Uhr und 5 Uhr. Der Verkehr wird über die B16 umgeleitet. Die genaue Umleitungsstrecke zur Anschlussstelle Bad Abbach wird ausgeschildert.