78-Jähriger in Reit im Winkl auf der Straße niedergeschlagen

Am Samstagabend gegen 21:45 Uhr verließ der 78-jährige einheimische Rentner das Lokal in der Chiemseestraße und begab sich auf den Nachhauseweg, heißt es in einem Polizeibericht.

Unbekannte Männer schlagen mit Holzstangen auf Rentner ein

Beim Überqueren des angrenzenden Parkplatzes wurde er von zwei bislang unbekannten Männern angegriffen und durch mehrere Schläge mit circa 80 cm langen Holzstangen erheblich verletzt.

Täter flüchten in dunklem Auto

Bei den Tätern soll es sich um zwei ungefähr 18 bis 20-jährige Männer gehandelt haben, die dann von ihm abließen und mit einem dunklen Pkw flüchteten.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei bittet um Hinweise: Polizeiinspektion Grassau (Tel.08641/95410), Polizeistation Reit im Winkl oder jeder andere Polizeidienststelle.