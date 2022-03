LAUF10! 10 Kilometer in 10 Wochen

Ab 2. Mai starten wir von 0 auf 10!

Trainiert zusammen mit der Abendschau und der TU München für einen 10 Kilometerlauf. Mit Unterstützung von über 200 LAUF10!-Vereinen in ganz Bayern, bringen wir Euch Schritt für Schritt in ein gesünderes und fitteres Leben. Seit 14 Jahren trainieren jedes Jahr ca. 40000 Läufer mit uns - macht auch Ihr mit!

Habt Ihr auch schon längere Zeit keinen Sport mehr betrieben oder schleppt zu viele Corona-Kilos mit Euch herum? Wolltet Ihr schon immer mal zu den ausdauernden Joggern und Walkern gehören und verschiebt es dauernd auf morgen? Oder habt Ihr Euch gleich am Anfang so übernommen und Eure Läuferkarriere war zu Ende, bevor sie eigentlich erst richtig begonnen hat?

DANN SEID IHR NICHT ALLEINE SONDERN BEI LAUF10! GENAU RICHTIG!

Von 0 auf 10 in 10 Wochen

Prof. Dr. Martin Halle, Leiter für Prävention und Sportmedizin der TU München hat spezielle Trainingspläne für LAUF10! entwickelt. Es gibt sie in zwei Leistungsklassen: Anfänger und Wiedereinsteiger. Und wir beginnen ganz langsam und sanft mit dem täglichen Training. So wird beispielsweise in den ersten beiden Wochen erst einmal 10 bis 20 Minuten zügig gewalkt und dann Schritt für Schritt die Trainingseinheiten gesteigert. Schaut doch einfach mal rein in die Trainingspläne. Ihr werdet staunen, wie einfach die Übungen umzusetzen sind.

Gemeinsam unter professioneller Anleitung

An die 200 Laufvereine in ganz Bayern veranstalten unser LAUF10!-Programm seit 14 Jahren. Die Lauftrainer des Bayerischen Leichtathletikverbands werden jedes Jahr erneut von Prof. Martin Halle für das LAUF10!-Programm geschult und dann gehts in ganz Bayern am Montag, den 2. Mai los. Ob Laufen oder Walken - schließt Euch einer LAUF10!-Gruppe an. Gemeinsam macht das Lauftraining viel mehr Spaß, denn unter professioneller Anleitung liegt der Erfolg in greifbarer Nähe.

Die Liste der teilnehmenden Vereine befindet sich im Moment im Aufbau und wird wöchentlich aktualisiert. Einfach regelmäßig reinschauen! Es findet sich bestimmt auch eine LAUF10!-Gruppe in Eurer Nähe.

Wöchentliche Post vom LAUF10!-Team

Motivation, Tipps und Tricks bekommt Ihr durch unseren Fitness-Newsletter. Prof. Martin Halle hält Euch auf dem Laufenden zu allen Themen rund um das Training und die Gesundheit. Unser Ernährungscoach Christian Henze versorgt Euch mit leckeren Rezepten und zeigt wichtige Kniffe für die kalorienbewusste und frische Sportlerküche.

Das große Finale am Samstag, den 16. Juli

Endlich! Nach zwei Jahren Pause findet dieses Jahr wieder ein gemeinsamer Abschlusslauf für alle Teilnehmer statt. Am Samstag, den 16. Juli könnt Ihr zeigen, wofür Ihr 10 Wochen trainiert habt. Joggt oder walkt zum ersten Mal die 10 Kilometer am Stück in Eurem Tempo. Die Hopfenmetropole Wolnzach lädt unsere LAUF10!-Teilnehmer und Vereine zum großen Abschlusslauf durch den wunderschönen Hopfenlehrpfad ein. Es gibt keine Zeitmessung. Denn alle, die 10 Kilometer am Stück laufen können sind GEWINNER! Die Veranstaltung erfolgt natürlich unter den gesetzlichen Corona-Auflagen. Im vergangen Jahr präsentierten unsere vier Vorläufer Alois, Nicol, Sepp und Margit voller Stolz im Ziel ihre LAUF10!-Medaillen.

Werdet unsere LAUF10!-Fernsehstars 2022