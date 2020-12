Bestandsaufnahme und Staffel-Übergabe Gegenwart und Zukunft der Sprech(er)stunden

Servus Martin Fogt

Ein neues Team aus unseren Reihen, eine Gruppe engagierter Kollegen, wird nun das wunderbare Projekt "Sprech(er)-Stunden" weiterführen – im bewährten Format ebenso wie auch auf neuen Wegen, wie zum Beispiel als Live-Hörspiel oder mit Online-Sprech(er)stunden. Künftig werden Florian Schwarz, Clemens Nicol, Karin Schumacher, Gudrun Skupin, Michael Atzinger, Jerzy May und Andreas Dirscherl gemeinsam am Steuer des Sprech(er)stunden-Schiffs stehen. Ausführliche Portraits dieser Kolleg*innen finden Sie unten auf dieser Seite verlinkt. Und selbstverständlich werden wir dabei auch immer wieder gerne unseren „Ehrenkapitän“ Martin Fogt als Gast auf der Bühne begrüßen!

Längst sind die „Sprech(er)stunden“ zum ganz eigenen Format geworden: Lesungen mit ernsten oder heiteren Themen werden immer von Live-Musik umrahmt. Alle Künstelr*innen und alle Sprecherinnen und Sprecher treten ohne Gage in ihrer Freizeit auf. Texte und Klänge spenden Freude - das Publikum spendet Geld für die BR-Benefizaktion „Sternstunden“. Allein von 2012 bis 2019 konnte das Sprecher-Team 114.000 Euro für den guten Zweck sammeln – also nicht weniger als rund 16.000 € pro Jahr!

Der Sternstunden-Tag 2020

Zeit für persönliche Rück- und Ausblicke, auch vor großem Radio- und Fernsehpublikum war am Sternstunden-Tag, am 11. Dezember 2020: Martin Fogt war in der Sternstunden-Sendung im BR-Fernsehen und in der Hörfunk-Sendung Notizbuch auf Bayern 2 zu Gast, wo er jeweils über die Sprech(er)stunden berichtete.