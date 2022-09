Sprech(er)stunde EXTRA HORRORSTÖR - Live-Hörspiel

Die Geschäftsleitung ordnet eine interne Untersuchung an und so machen sich drei Angestellte des Nachts auf die Suche nach den vermeintlichen Rowdies. Was sie dann tatsächlich antreffen, sprengt ihre Vorstellungskraft… Der Strom fällt aus, und eine Hetze durch das dunkle Möbelhaus beginnt, denn der „Bienenstock“ ist lebendig geworden.