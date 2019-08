Empfang via Kabel Die Kabelnetzbetreiber

Kurze Chronik des Kabels

Begonnen hatte alles 1982 mit dem damaligen Bundespostminister Christian Schwarz-Schilling, der Deutschen Bundespost und jeder Menge aufgerissenem Erdreich und Kabelgräben: Deutschland bekam eine neue Infrastruktur für TV und Radio. In den 1990er-Jahren, der großen Privatisierungs-Phase staatlicher Unternehmen wanderte das größte deutsche Kabelnetz in die Hände der Deutschen Telekom. Von dort wurde es Ende 1999 zur Kabel Deutschland GmbH (KDG) ausgelagert, die anfangs noch eine Tochtergesellschaft der Telekom war.

Verkauf des Kabelnetzes

Die Deutsche Telekom musste ihr Kabelnetz schließlich aus kartellrechtlichen Gründen aufgrund von Monopolgefahr verkaufen. Das Netz wurde aufgeteilt: Kabel Deutschland kam zum Zug in 13 Bundesländern u.a. in Bayern. In den übrigen drei Bundesländern übernahmen drei regionale Kabelnetzbetreiber die Netze: ish in NRW, iesy in Hessen und Kabel BW in Baden-Württemberg. Die drei Regionalen kamen schließlich wieder zusammen - unter dem Dach von Unitymedia.

Größter Kabelnetzbetreiber blieb dabei Kabel Deutschland, die an ein privates Investorenkonsortium verkauft wurde und ab 2010 ein börsennotiertes Unternehmen war. 2014 wurde der Mobilfunkriese Vodafone Mehrheitseigner von Kabel Deutschland und hat die Marke "Kabel Deutschland" schließlich vom Markt genommen. 2018 verkündete Vodafone die Fusion mit Unitymedia, die seitens der EU-Kommission inzwischen unter Auflagen genehmigt ist. Zusammen mit Unitymedia ist Vodafone nun nicht nur der größte Kabelnetzbetreiber in jetzt allen Bundesländern, sondern auch zweitgrößter Breitbandanbieter neben der Telekom. Vorerst sollen die beiden Marken noch nebeneinander bestehen.

Auch kleine Netzbetreiber versorgen Bayern

Durch Zukäufe anderer regionaler Netzbetreiber (u.a. Primacom, Pepcom) wuchs die Tele Columbus Gruppe vor einiger Zeit zur Nummer Drei unter den deutschen Kabelnetzbetreibern. Sie betreibt Kabelnetze in verschiedenen Regionen Deutschlands, sowie in Ballungsräumen wie München und Nürnberg. Seit 2017 firmiert das Angebot unter dem Markennamen PŸUR.

Außer den großen Gesellschaften gibt es auch eine Reihe kleinerer eigenständiger Kabelnetzbetreiber, die selbst für die Programmeinspeisung sorgen. Andere Anbieter wiederum übernehmen "nur" das Signal von den großen Betreibern und beliefern damit ihre Kabelkunden. Auch die Deutsche Telekom betreibt inzwischen wieder eigene Kabelnetze, allerdings in einem sehr viel geringerem Umfang wie früher. Bei welcher Kabelgesellschaft man Kunde ist, lässt sich aus der Kabelrechnung ersehen oder bei der Hausverwaltung erfragen.

Informationen zur Programmbelegung In welcher Kabelanlage unsere Programme auf welchen Kanälen gesendet werden, kann Ihnen nur der Kabelnetzbetreiber, nicht aber der BR beantworten, denn das ist von Netz zu Netz unterschiedlich und vom Kabelnetzbetreiber abhängig. Für die Einspeisung der Programme ist der Kabelnetzbetreiber verantwortlich.



Wer einen Einzelanschluss hat bzw. Direktkunde ist, wendet sich an seine Kabelgesellschaft. Alle anderen sind bei der Hausverwaltung an der richtigen Adresse. Programmbelegungen, Frequenzen und Informationen zu Änderungen halten die größeren Kabelgesellschaften im Internet bereit oder können bei den Servicestellen telefonisch abgefragt werden.

Kontakt zu den Kabelnetzbetreibern:

Falls Sie an eine Kabelanlage der großen Kabelgesellschaften angeschlossen sind und Fragen zu den Frequenzen oder Störungen im Kabel haben, finden Sie hier die Nummern:





Vodafone (ehemals Kabel Deutschland)

Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Bremen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen

Kundenservice: 0800 / 27 87 000

Technischer Service: 0800 / 52 666 25

Unitymedia

Baden-Württemberg

Kundenservice: 0711 / 548 880 33



Nordrhein-Westfalen und Hessen

Kundenservice: 0221 / 466 190 81

PŸUR (Tele Columbus Gruppe)

bundesweit mit Schwerpunkt Berlin, Brandenburg, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Hessen sowie Lokalangebote in verschiedenen Ballungsräumen, u.a. München und Nürnberg

Kundenservice: 030 / 3388 3000

Technischer Service: 030 / 3388 8000