Rundfunktechnik Störungen in Radio und TV: Wer hilft weiter?

Immer wieder ergeben sich zu Hause technische Fragen zum Radio- oder Fernsehempfang. Wenn es im Radio plötzlich pfeift oder rauscht, wenn Sie einen schwarzen Bildschirm oder "Klötzchenbildung" auf Ihrem Fernseher haben - wissen Sie, an wen Sie sich mit Ihren technischen Fragen wenden können?

Wir erklären Ihnen, für welche Fälle der Fachhändler, Ihr Kabelnetzbetreiber oder die Rundfunkanstalt der richtige Ansprechpartner ist.

1. Do it yourself

Es kommt vor, dass ein Receiver, Radio oder Fernseher Schwierigkeiten macht, ohne richtig defekt zu sein. Dann kann es helfen, das Gerät auszuschalten, ganz vom Strom zu nehmen und neu zu starten. Häufig funktioniert es anschließend wieder. Es lohnt sich auch zu prüfen, ob der Hersteller ein Software-Update für das betroffene Gerät zur Verfügung stellt und sich das Problem dadurch beheben lässt.

Auch ein neuer Sendersuchlauf kann die Lösung sein, wenn ein Programm plötzlich fehlt. Hilft auch das nicht, kann das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen (Reset) das richtige Mittel sein. Allerdings müssen dann etliche Einstellungen wieder neu vorgenommen werden (z.B. Ordnen der Favoritenliste) und das ist lästig. Prüfen Sie auch, ob alle Kabelverbindungen zwischen den Geräten fest sitzen, wenn gar nichts geht.

Bei schlechtem Satellitenempfang lohnt es sich im Winter zu überprüfen, ob Schnee oder Eis in der Satellitenschüssel liegt. Unabhängig von der Jahreszeit können auch Bäume oder Sträucher so gewachsen sein, dass sie sich vor die Satellitenschüssel und den erforderlichen freien Blick ins All geschoben haben. In beiden Fällen wird das Satellitensignal so gedämpft oder sogar abgeschnitten, dass der Empfang schlechter wird oder sogar völlig zusammenbricht. Dann hilft nur das Reinigen der Außeneinheit oder das Stutzen der Pflanzen.

2. Fachhändler und Fachhandwerk

Klären Sie bei jeder Empfangsstörung zunächst ab, ob die Ursache dafür an Ihrem Empfangsgerät oder Ihrer Antennenanlage selbst liegt. Bei Störungen dieser Art kann Ihnen der Fachhändler oder ein Handwerksbetrieb vor Ort helfen. Übrigens: den "Rundfunk- und Fernsehtechniker" hat das Handwerk mittlerweile durch das Berufsbild "Informationselektroniker für Geräte- und Systemtechnik" ersetzt.

3. Der Prüf- und Messdienst der Bundesnetzagentur

Liegt eine Funkstörung auf dem Übertragungsweg zwischen dem Sender und dem Empfänger vor, dann ist der Prüf- und Messdienst der Bundesnetzagentur zuständig.

Als mögliche Störquellen des Empfangs "von außen" kommen ein nicht entstörtes oder defektes elektrisches Gerät oder Sendefunkanlagen in der Nähe des Empfangsgeräts in Frage.

Bevor der Funkmessdienst eine mögliche Funkstörung untersucht, ist jedoch der einwandfreie Zustand Ihrer Empfangs- und Antennenanlage durch den Fachhändler oder Fachhandwerker abzuklären.

4. Die Rundfunkanstalten

Die ARD-Rundfunkanstalten betreiben die terrestrischen Senderanlagen großteils in Eigenregie. Bei Störungen dieser Sender hilft Ihnen daher die ARD-Rundfunkanstalt des jeweiligen Bundeslandes weiter. Der BR betreibt in Bayern die Sender für seine fünf UKW-Programme, die DVB-T2-Sendeanlagen für das ARD- und BR-Bouquet sowie alle Sendeanlagen für die eigenen Digitalradio-Programme (DAB+).

5. Bayern Digitalradio GmbH

Die Bayern Digitalradio GmbH betreibt digitale Sendeanlagen für die lokalen DAB+ Netze in München, Nürnberg, Augsburg und Ingolstadt sowie ein regionales DAB+ Netz für das Allgäu. Darüber werden private lokale oder regionale Radiostationen übertragen. Bei Störungen wenden Sie sich bitte an Ihren jeweiligen Programmanbieter.

6. ARD Digital

Eine telefonische Hotline zu inhaltlichen Fragen zu ARD Digital allgemein, den verschiedenen Empfangswegen der TV-Programme sowie zu HDTV oder zum Standard HbbTV erreichen Sie unter

Tel: 0331-585 696 06



Sie können auch eine Mail schreiben an zuschauer@ard-digital.de

6. Media Broadcast GmbH

Die terrestrischen Sendeanlagen für das ZDF, für private Hörfunk- und Fernsehanbieter sowie für das deutschlandweite DAB+ Programmangebot (auf Kanal 5 C) plant, baut und betreibt die Media Broadcast GmbH im Auftrag der Programmanbieter.

Bei Störungen dieser Programme wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Programmveranstalter.

7. Die Landesmedienanstalt

Service: Bayerische Landeszentrale für Neue Medien (BLM):



Telefon 089 / 638 08 - 0



E-Mail: info@blm.de <!-- --> Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) [blm.de]

Bei allgemeinen Fragen zur Kabelbelegung und zur Genehmigung und Verbreitung von privaten Radio- und TV-Programmen sind Sie bei Ihrer Landesmedienanstalt richtig: In Bayern ist das die Bayerische Landeszentrale für Neue Medien (BLM).

8. Kabelnetzbetreiber

Bei Empfangsstörungen oder Belegungsänderungen im Kabel wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Kabelnetzbetreiber oder Ihre Hausverwaltung. Die Telefonnummer finden Sie in der Regel auf Ihrer Kabelrechnung.