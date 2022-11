Kabelnetze Aktuell: Neue Kabelfrequenzen bei Vodafone

Abhängig vom Bundesland und der Region betrifft die Umstellung unterschiedliche Programme. Die Änderungen nimmt Vodafone schrittweise und über Monate an den Kabelkopfstationen vor. Betroffene Haushalte informiert der Kabelnetzbetreiber per Brief, Haus-Aushang oder via E-mail über den Umstellungstermin.



Mehr Infos und die Umstellungstermine für den eigenen Wohnort gibt es bei Vodafone unter https://www.vodafone.de/hilfe/frequenzumbelegung.html

Vodafone-Telefonanleitung: 0800 10 70 830

Programme von ARD/ZDF immer frei empfangbar Alle ARD- und ZDF-Programme einschließlich ihrer HD-Programme sind in Deutschland immer unverschlüsselt und frei empfangbar – auch im Kabelnetz. Dafür sind weder eine Smartcard noch ein zusätzliches Abo erforderlich.

Übernimmt der Kabel-Receiver die neue Belegung nicht von selbst, müssen betroffene Kabelkundinnen und -kunden einen Sendersuchlauf durchführen, um alle Programme wieder zu finden. Ein Sendersuchlauf ist in der Regel erforderlich für TV-Geräte mit eingebautem Kabelreceiver oder bei externen Kabelreceivern, die nicht von Vodafone stammen.



In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die technischen Daten (Frequenz/Kanal nach der Umbelegung an Ihrem Wohnort) für einen gezielten manuellen Suchlauf der BR-Programme. Ein manueller Suchlauf hat den Vorteil, dass keine mühsame Neu-Sortierung der Programme nötig ist. Bei einem automatischen Suchlauf ist meist eine Neu-Sortierung erforderlich.

Vodafone Kanalbelegung * - nach Umstellung (Netzharmonisierung 2022 - 2023) Programm nach Umstellung gültige Frequenz zugehöriger Kanal Hinweis ARD alpha HD 394 MHz S 32 Frequenz ist neu für alle Bundesländer (Ausnahme: Baden-Württemberg (BW), dort bereits aktiv) BR Fernsehen Süd HD 338 MHz S 25 Frequenz ist neu für BW, Hessen, NRW BR Fernsehen Süd (SD) 338 MHz S 25 Frequenz ist neu für BW, Hessen, NRW BR Radioprogramme 458 MHz S 40 Frequenz ist neu für BW, Hessen, NRW BR Fernsehen Nord HD 458 MHz S 40 nur in fränkischen Regionen eingespeist BR Fernsehen Nord (SD) 466 MHz S 41 nur in fränkischen Regionen eingespeist regionale BR Radioprogramme 466 MHz S 41 die Regionalprogramme werden abhängig von der Region angeboten

* Hinweis: Beim "inoffiziellen Vodafone-Helpdesk" finden sich im Menüpunkt TV/Radio unter Belegung detaillierte Angaben zur weiteren Kanalbelegung für den eigenen Wohnort.