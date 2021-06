Bayerische Staatsmedaille Hohe Auszeichnung für Georg Bayerle

In seiner Laudatio würdigte Huber das umfassende Themenspektrum des BR-Autors, der mit "großer Emotionalität und einer starken Verbundenheit zu unserer Heimat" das Publikum in den Bann ziehe. Die Schwerpunkte von Georg Bayerle reichten – so der Minister – vom Klimawandel bis zum Wintertourismus, von alpinen Räumen bis zu modernen Freizeit-Trends und von der Gletscherschmelze bis zum nachhaltigen Tourismus.