Deutscher Hörfilmpreis 2020 BR-Produktion "Play" ausgezeichnet

Laudatio

In der Laudatio zum Hörfilmpreis wird vor allem die hervorragende Umsetzung der zwei Erzählebenen "reale Welt" und "virtuelle" Welt in der Audiodeskription von "Play" betont, u. a. durch den Einsatz von zwei unterschiedlichen Stimmen für jede der Welten. "Ein Experiment", so heißt es in der Laudatio, "das insbesondere am Ende des Films an die Grenze des Möglichen geht, ohne zu scheitern."