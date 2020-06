Deutscher Hörfilmpreis 2020 Audiodeskriptions-Fassung des TV-Films "Play" ausgezeichnet

In Berlin ist am 17. Juni 2020 der Deutsche Hörfilmpreis erstmals im Rahmen einer Online-Verleihung vergeben worden. In der Kategorie TV geht die Auszeichnung an den von Philip Koch inszenierten Spielfilm "Play" (BR, ARD Degeto). Der Film erzählt von der 17-jährigen Jennifer (Emma Bading), für die Gaming durch das Virtual Reality Game "Avalonia" zum Lebenselixier wird. Hauptdarstellerin Emma Bading wurde im vergangenen Jahr bereits mit dem Hessischen Fernsehpreis als beste Schauspielerin ausgezeichnet. "Play" ist auch in der Hörfassung noch bis 30. Juni 2020 in der BR Mediathek zu sehen.