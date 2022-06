Wasser mit Geschmack Infused Water: Rezepte für Drinks ohne Zucker

Erdbeer-Zitrone-Basilikum-Wasser

Erdbeeren gründlich waschen. Strunk wegschneiden und Erdbeeren halbieren. Zitrone in kleine Stücke schneiden und gemeinsam mit den Erdbeeren in eine große Karaffe geben. Dazu kommen sechs ganze Basilikum Blätter und ein paar Eiswürfel. Karaffe mit Mineralwasser auffüllen, mit einem langen Löffel umrühren und kurz ziehen lassen.

Ingwer-Zitrone-Minze-Wasser

Ingwerwurzel schälen und in kleine Stücke schneiden. Zitrone klein schneiden. Minze in ganzen Stängeln pflücken, kurz mit der Hand auf der Arbeitsfläche zerdrücken und dann gemeinsam mit Ingwer und Zitrone in eine Karaffe geben. Für das "Infused Water" mit Ingwer die Karaffe dann mit einer Hand voll Eiswürfel und Mineralwasser auffüllen.