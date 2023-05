Lebensmittel Code entschlüsseln Was bedeutet der PLU-Code auf Lebensmitteln?

Was ist der PLU Code?

Die Nummer auf den Aufklebern beim Gemüse und Obst heißt PLU-Code (Price look-up code). Das ist eine Identifikationsnummer, damit an der Kasse der richtige Preis eingetippt wird. Im Code sind auch Informationen über die Größe und die Anbauart hinterlegt. Er dient aber in erster Linie als Informationsquelle für die Kassen, gar nicht so sehr den Verbrauchern und Verbraucherinnen. Es gibt dabei internationale Produktstandards, das heißt die Codes gelten weltweit – wir können also den Lebensmittel Code ein wenig entschlüsseln: