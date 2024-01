Zink So reagiert die Haut bei Zinkmangel

Zink als Nahrungsergänzungsmittel – wer braucht das?

Zink wird normalerweise bei ausgewogener Ernährung gut und auch in ausreichender Menge über die Nahrung zugeführt, zum Beispiel über Fisch, Fleisch, Milchprodukte und Eier. Auch viele pflanzliche Lebensmittel enthalten das Spurenelement, es wird jedoch besser aus tierischen Produkten vom Körper aufgenommen. "In seltenen Fällen, bei sehr einseitiger Ernährung oder bei Menschen mit beispielsweise Alkoholabhängigkeit, chronischen Darmerkrankungen oder in Notfällen, wie starken Verbrennungen der Körperoberfläche kann es zu einem verminderten Zinkgehhalt im Körper kommen“, so Dermatologin Christine Hecker. Ein Zinkmangel kann beispielsweise nicht über einen Bluttest festgestellt werden. Liegt ein Verdacht vor, sollte das mit dem Arzt oder der Ärztin abgeklärt werden und in Absprache durch Einnahme von Tabletten oder auch in sehr seltenen Fällen, durch Infusionen ausgeglichen werden. Erst eine Verbesserung des Zustands, nachdem man substituiert, bestätigt einen vorherigen Zinkmangel.