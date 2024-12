Zimtblüte Zimtblüten – so zimtig schmecken sie

"Auf einem Adventsmarkt habe ich 'Zimtblüte' entdeckt. Dieses Gewürz hat frisch gemahlen nochmal ein sehr viel intensiveres Zimtaroma! Erinnerungen an den amerikanischen 'Zimtkaugummi' meiner Kindheit werden wach! Wie steht es denn da mit der Verwendung in der Weihnachtsbäckerei? Wäre Zimtblüte eine gute Wahl, bzw. muss ich bei der Menge etwas beachten?"

Zimtblüten

Zimtblüten werden oft im Ganzen verkauft und können sehr gut in Desserts, Apfelmus, Fruchtkompott oder Marmeladen mitgekocht werden. Aber auch in herzhafte Gerichte wie in Tomatensaucen, Hackfleischgerichten, Gulasch, Eintöpfen, Currys bringen einige kurz mitgekochte Zimtblüten vor dem Abschmecken eine weitere feine Geschmacksdimension ins Gericht. Man kann mit ihnen auch wunderbar eine Ente oder Wild spicken.

Überall, wo Zimt verwendet wird, können Sie stattdessen Zimtblüten in der gleichen Menge einsetzen. Je nach Aromastärke der Zimtblüten muss man etwas probieren.



Im Porridge, im Glühwein oder im Kaffee, in der heißen Schokolade oder im Chai macht sich eine Prise gemahlene Zimtblüten gut.

Wenn man sie für die Weihnachtsbäckerei verwenden will, kann man auch bereits gemahlene Zimtblüten zu kaufen. Zimtblüten sind im Online-Gewürzhandel oder auf Märkten an Gewürzständen erhältlich.