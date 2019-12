Weißer Glühwein So schmeckt der Chardonnay auch im Winter

Wem der rote Glühwein zu süß und pappig ist, der ist hier genau richtig. Mit unserem weißen Glühwein sind Sie bestens beraten: So schmeckt Weißwein auch im Winter.

Was braucht man für weißen Glühwein?

1 l Weißwein (Chardonnay)

4 EL brauner Zucker

Zimstange

½ TL Gewürznelken

2 Sternanis

½ TL Kardamonsaat

Bio-Orange

½ Bio-Zitrone

Apfel

Wie macht man einen Glühwein aus Chardonnay?

In einen Topf den Weißwein füllen, braunen Zucker, das Mark einer Vanilleschote dazugeben. Die halbe Zitrone, die Orange und den Apfel in Scheiben bzw. Stücke schneiden und in den Topf geben. Im Anschluss Zimtstangen, Gewürznelken, Sternanis und Kardamomsaat hinzugeben.

Wie lange muss Glühwein kochen?

Der weiße Glühwein muss jetzt bei mittlerer Hitze und mit Deckel für 30 bis 40 Minuten köcheln. Danach können Sie das winterliche Getränk nach Belieben dekorieren und natürlich auch genießen.