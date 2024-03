Gewürze kaufen Auf diese beiden Gewürze schwört der Sternekoch

Diese beiden Gewürze hat unser Sternekoch immer zu Hause

"Das Ras el-Hanout hat den großen Vorteil, dass es dich sofort in die orientalische Welt wegbeamt und beim Brotgewürz macht es die Gesamtmischung – das hat so viel Heimat, das fühlt sich so ein bisschen an, wie das bayerische Curry. Das kann man auch überall mit hineinmischen und man kriegt sofort so eine Bodenständigkeit mit rein – deswegen nehme ich die beiden sehr gerne her", so BAYERN 1 Sternekoch Alexander Herrmann.