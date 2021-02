Zehn nach zehn Warum ist es auf Uhren immer 10.10 Uhr?

Im Möbelladen, im Schaufenster von Schmuckgeschäften, auf Plakaten und sogar im Fernsehen - überall ist es 10.10 Uhr. Denn vor dem Verkauf stehen fast alle Wand- und Armbanduhren auf derselben Uhrzeit. Der Stundenzeiger steht auf der zehn und der Minutenzeiger auf der zwei. In den seltensten Fällen ist es auch andersherum, also 2.50 Uhr.

Das lächelnde Ziffernblatt

Grund dafür ist eine Marketing-Theorie, die besagt, dass Kunden, die mit dem Produkt eine positive Emotion verknüpfen eher zum Kauf neigen. Die Zeiger ergeben um 10.10 Uhr ein V. Die Uhr lächelt also. Sie lacht den Kunden an. Und obwohl dieser Effekt noch nie wissenschaftlich bestätigt wurde, werden Uhren zum Verkauf immer auf diese Uhrzeit gestellt.

Auf Apple-Produkten ist es immer 9.41 Uhr

Nicht nur bei analogen Uhren, auch bei Smartphones wird darauf geachtet, welche Uhrzeit die Geräte in Werbungen anzeigen. Auf Apple-Produkten ist es beispielsweise häufig 9.41 Uhr.

Grund dafür ist, dass die Präsentation des ersten iPhones im Jahr 2007 um 9 Uhr begann. Genau um 9.41 Uhr wurde das erste Mal ein Bild von einem iPhone gezeigt. Die Planungen für diese Präsentation waren so präzise, dass man beim Schießen des Fotos schon darauf geachtet hatte, dass die Uhrzeit dann später bei der Präsentation richtig ist. Das iPhone auf dem Bild war auf 9.41 Uhr gestellt. Deshalb zeigen Apple-Produkte bis heute in vielen Werbungen diese Uhrzeit an.