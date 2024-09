Wohin mit alten Tassen? Mit einer genialen Idee spart diese Bäckerei Müll

Die ganzen alten Tassen, die man so im Küchenschrank stehen hat, haben nun in einer Bäckerei in Nordrhein-Westfalen einen neuen Zweck bekommen: Nämlich Müll zu vermeiden. Die Idee ist so einfach wie genial.

"Müll- und Pfandfrei Kaffee mitnehmen"

Stefanie Kamp und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der gleichnamigen Bäckerei in Hagen, Nordrhein-Westfalen, haben irgendwann festgestellt: In vielen Küchenschränken stehen gaaanz viele alte Tassen jahrelang einfach nur rum, ohne dass sie jemals benutzt werden. Also schauten sie in die eigene Büroküche, suchten ein paar alte Tassen raus und stellten sie in ein Körbchen auf den Tresen in der Bäckerei, mit folgendem Aufsteller:

"Müll- und pfandfrei Kaffe mitnehmen: Second Hand Porzellanbecher aussuchen. Befüllen lassen. Zuhause weiter benutzen oder zurückbringen. Gerne nehmen wir auch 'ungeliebte' Becher an."

Die Chefin erklärt es so: "Jeder, der dort eine schöne Tasse entdeckt oder der aus Gründen der Nachhaltigkeit auf den Pappbecher verzichten möchte, kann sich seinen Kaffee in der üblichen Menge darin bestellen. Der Kunde kann die Tasse oder den Becher dann mitnehmen und zuhause damit machen, was er mag."

Die Tassen sollten nur 0,3 Liter Fassungsvermögen haben und keine Macken. Super Idee, finden wir. Und nicht nur wir: Der Facebook-Post der Stadtbäckerei Kamp (nicht zu verwechseln mit einer Großbäckerei, die auf s endet) ging viral und hat fast 30.000 Likes gesammelt. Natürlich kann man auch weiterhin auf den To-Go-Becher bestehen oder einen Kunden-Mehrweg-Becher benutzen.

Was ist mit hygienischen Bedenken?

Die gespendeten Tassen werden natürlich vor ihrem Einsatz im Geschäft in die Gastro-Spülmaschine der Bäckerei gesteckt, sodass sie hygienisch unbedenklich sind.

Wohin mit alten Tassen?

Wenn es in Ihrer Nähe noch nicht so eine pragmatische Intitiative gibt, können Sie Ihre alten Tassen in gutem Zustand in der Regel in jedes Sozialkaufhaus bringen oder anderweitig spenden. Sind die Tassen kaputt oder haben Macken, gehören Sie in den Restmüll, keinesfalls in den Glascontainer.

Haben Sie auch so viele alte Tassen daheim rumstehen? Oder kennen Sie eine ebenso einfache wie effektive Initiative zur Müllvermeidung? Erzählen Sie uns davon und schicken Sie uns eine Sprachnachricht unter +49 151 19589000.

